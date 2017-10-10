تجديد حبس المتهم بقتل زوجة جده بحبل غسيل

كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، متهم بقتل زوجة جده، بعد مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة العجوزة.

كشفت معاينة النيابة وجود جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها بغرفة منزلها بمنطقة العجوزة، وبها إصابات ظاهرية على العنق، وفي الشفاه من الداخل، وأن المجني عليها تعيش في الشقة بصحبة زوجها وابنتيها، وحفيد الزوج، وبناء على ذلك تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها أن حفيد زوجها ارتكب الواقعة، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وأحيل للنيابة للتحقيق.

اعترف المتهم أنه كان يقيم معهم في الشقة منذ أيام، حيث حضر من محافظة البحيرة، بعدما غادر سكن شقيقه للبحث عن عمل، وطوال تلك الفترة اعتادت زوجة جده معايرته بأنه عاطل، وأن ابنتيها تخرجا للعمل وهو يمكث بالمنزل، كما اعتادت سبه بوالدته التي ارتبط بها كثيرا، ما أثار غضبه.

وتابع أن يوم الواقعة عايرته زوجة جده، ما دفعه هو الآخر للتشكيك في سلوك ابنتيها، فردت عليه بسبه وسب والدته بألفاظ نابية، فأثار ذلك غضبه بشدة، وتوجه إلى الغرفة الموجودة بالشقة، وفكر في قتلها انتقاما منها على سبها لوالدته ومعايرتها بأنه عاطل.

وجهز المتهم "حبل غسيل" ولفه على يديه وخنقها به، فحاولت الاستغاثة بالجيران لكنه كمم فمها بيده، وواصل خنقها باليد الأخرى حتى فارقت الحياة، وسحبها نحو الغرفة وتركها جثة هامدة.

وعقب ارتكابه الواقعة توجه لإحدى ابنتيها وأخبرها بأن والدتها تعاني من وعكة صحية شديدة، واصطحبها للشقة ولكنه لم يدخل معها، وتركها وفر هاربا إلى أن تمكنت مباحث العجوزة من ضبطه.