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مقتل صاحب جراج في البساتين.. والتحريات: "مجهولون قيدوه وعذبوه حتى الموت"

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مصراوي Masrawy

مقتل صاحب جراج في البساتين.. والتحريات: "مجهولون قيدوه وعذبوه حتى الموت"

01:29 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- فتحي سليمان:

لقي صاحب جراج مقتله داخل منزله بمنطقة البساتين، وكشفت تحريات رجال المباحث أن مجهولين كمموا المجني عليه وأوثقوه بالحبال، واعتدوا عليه بالضرب في أماكن متفرقة بجسده، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة التعذيب ثم تركوه ولاذوا بالهرب.

تلقى العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة البساتين بلاغاً بالواقعة، وانتقل الرائد أحمد مختار، معاون مباحث القسم برفقة قوة أمنية لفحص البلاغ.

وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليه يدعى، "عبدالحميد أ" 45 سنة، صاحب جراج، يديره ليلاً، وأنه متزوج، واتضح عدم تواجد زوجته داخل المنزل اثناء ارتكاب الواقعة، لانشغالها بإدارة الجراج في الفترة الصباحية.

أشارت التحريات أن المجني عليه له علاقات نسائية متعددة، ورجحت ارتكاب الجناة للواقعة بغرض الانتقام.

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بسرعة تشكيل فريق بحث للقبض على المتهم، أشرف عليه العميد محمود أبو عمره نائب مدير المباحث، وقاده العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع الجنوب.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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