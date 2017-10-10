كردي يكشف لـ«التحرير» تفاصيل مكافآت كوبر ونجوم الفراعنة

التحرير

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أكد كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مكافأة الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني، سيتم صرفها من منحة الاتحاد الدولي «فيفا» وشركة الملابس.

وقال «كردي»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن كوبر سيحصل على نص مليون دولار مكافأة، وفقًا للعقد من منحة شركة الملابس والبالغة 700 ألف يورو، بينما سيحصل اللاعبون على مكافآتهم من منحة «الفيفا» البالغة 2 مليون دولار.

وتابع أن اتحاد الكرة سيتحمل المكافآت المنصوص عليها في اللائحة فقط وهي عبارة عن 60 ألف جنيه لكل لاعب، والتي ستصل إلى 80 ألف جنيه حال فوز الفراعنة على غانا في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم.

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وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.