أبو ريدة يرفض تكليف أسامة نبيه بقيادة منتخب المحليين

التحرير

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كشف مصدر باتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، رفض تكليف أسامة نبيه ومحمود فايز مُساعدي الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مهمة قيادة منتخب المحليين.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إنه كان هناك مقترحًا بتكليف نبيه وفايز بقيادة منتخب المحليين على أن يكون كوبر مشرفًا على الفراعنة، لكن أبوريدة رفض هذا الاقتراح، رغبة منه في أن يضع الجهاز الفني تركيزه مع المنتخب الأول.

ويعقد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، جلسة مع هيكتور كوبر، لمناقشة متطلباته للاستعداد لكأس العالم 2018 في روسيا، ويبحث لهيطة مع كوبر طلبات الأخير وبرنامج إعداد المنتخب، وكذلك موقف المباريات الودية وعددها المطلوب للاستعداد لكأس العالم.

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وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.