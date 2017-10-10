«التحرير» ترصد.. ماذا قدمت مصر في المونديال؟

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انتزع المنتخب الوطني، بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة (2-1)، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد المنتخب الوطني للمونديال بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا، بعد غياب دام 28 عامًا.

وفيما يلي يرصد «التحرير» ماذا قدمت مصر في كأس العالم؟

مونديال إيطاليا 1934

كانت المشاركة الأولى للمنتخب الوطني في مونديال إيطاليا 1934، وواجه الفراعنة آنذاك المجر في الدور الأول على ملعب جورجيو أسكاريلا بمدينة نابولي، وتلقى المنتخب الخسارة (4-2)، وأحرز هدفي الفراعنة حينها عبد الرحمن فوزي، نجم المصري والزمالك.

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وتشير الأرقام إلى أن عبد الرحمن فوزي، هو صاحب أول هدف للاعب إفريقي في بطولات كأس العالم، وهداف المنتخب الوطني في بطولات كأس العالم على مر التاريخ برصيد هدفان، كما أنه تم اختياره ضمن فريق العالم بمونديال إيطاليا 1934 في مركز الجناح الأيسر.

مونديال إيطاليا 1990

انتظر الفراعنة 56 عامًا، للمشاركة الثانية في كأس العالم، وكانت في مونديال إيطاليا 1990، وحينها كان عدد المنتخبات المشاركة 24 منتخبًا، من بينهم منتخبين من قارة إفريقيا (مصر والكاميرون).

ووقع المنتخب الوطني بالمجموعة الخامسة مع إنجلترا وأيرلندا الشمالية وهولندا، ولعب الفراعنة 3 مباريات تعادل في 2 وخسر في 1، واستهل الفراعنة اللقاءات بمواجهة هولندا والتي انتهت (1-1) وشهدت تسجيل مجدي عبدالغني هدف التعادل من ركلة جزاء.

ثم واجه المنتخب الوطني بقيادة الراحل محمود الجوهري حينها، أيرلندا الشمالية والتي انتهت بالتعادل السلبي، فيما خسر الفراعنة المواجهة الثالثة أمام إنجلترا بهدف مقابل لاشئ.