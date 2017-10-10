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رئيس النواب يحيل بيان "بكري" ضد 8 منظمات دعموا المثليين إلى النيابة العامة

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مصراوي Masrawy

رئيس النواب يحيل بيان "بكري" ضد 8 منظمات دعموا المثليين إلى النيابة العامة

01:23 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

النائب مصطفى بكري

كتب- محمود رمزى:

كشف النائب مصطفى بكري، عن إحالة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للبيان العاجل الذي قدمه بشأن إعلان 8 منظمات حقوقية رفضها لما اسمته بالحملة الحكومية ضد المثليين جنسيا إلى النيابة العامة.

كان النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقدم ببيان عاجل ضد 8 منظمات أعلنت ما وصفته بـحقوق المثليين وهم الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنظمة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز نظرة للدراسات النسوية.

وأتهم "بكري"، المنظمات بإثارة الفوضى، باسم الدفاع عن الحرية والديمقراطية ومارسوا التحريض على العنف، وأهانوا مؤسسات الدولة، مطالبا بمحاسبتهم بتهمة التحريض على الفجور.

وأضاف عضو مجلس النواب: "البيان الصادرعن المنظمات الحقوقية يعد اعتداءات على الركائز العقائدية والدينية والقيم الأخلاقية للمصريين جميعا والدستور والقوانين التى تجرم هذا السلوك المنافي للقيم والأخلاق"، مطالبا بالإعلان عن موقفها من هذه المنظمات الممولة من الخارج على حد قوله في بيانه العاجل.

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مصراوي Masrawy

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