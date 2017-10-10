رئيس النواب لأعضاء المجلس: "انظروا لدوائركم الانتخابات قربت"

كتب- أحمد علي:

طالب النائب محمد علي يوسف، عضو مجلس النواب بضرورة حضور مسؤلي الاتصال السياسي ومندوبي الوزارت فترة الجلسات العامة للنواب؛ لإنهاء جميع طلبات الأعضاء.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وعقب الدكتور علي عبد العال، على طلب النائب بالموافقة على هذا الاقتراح، مؤكدًا أن انتخابات البرلمان المقبلة على الأبواب ولابد من النظر للدوائر، قائلا: "النظر للدوائر والحضور للمجلس سيكون معيارًا أساسيًا للنجاح في الانتخابات بالدورة القادمة".