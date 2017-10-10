كاكا يلمح إلى رغبته في إنهاء مسيرته الكروية

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قال البرازيلي كاكا، نجم ميلان السابق، إنه اقترب من إنهاء مسيرته مع كرة القدم، بعدما اقترب عقده مع أورلاندو سيتي الأمريكي على الانتهاء، وذلك حسبما ذكر موقع «فور فور تو».

وأوضح اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 35 عامًا، المُتوج بالكرة الذهبية في عام 2007، أنه لم يعد يستمتع بلعب كرة القدم مثل السابق، مشيرًا إلى أنه اقترب كثيرًا من الاعتزال في ظل معاناته من الآلام عقب نهاية كل مباراة.

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وعن مستقبله عقب الاعتزال، أشار كاكا إلى إعجابه الشديد بما فعله زين الدين زيدان، مع ريال مدريد، من خلال الفوز بدوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين.

وأضاف «كاكا» أنه يرغب في الحصول على بعض الدورات التدريبية، ومن ثم العمل مع الفئات السنية الصغيرة والتدرج معها للوصول إلى الفرق الأولى.