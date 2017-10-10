بدء تلقي طلبات الاشتراك لحفل الزفاف الجماعي بمطروح

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صدَق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على إقامة حفل الزفاف الجماعي بالمحافظة لعام 2017 خلال شهر ديسمبر القادم كتقليد سنوى حرصت عليه المحافظة، وذلك لمساعدة الشباب من أبناء المحافظة على تكاليف الزواج بدون تحمل أية مصروفات أو رسوم تيسيرًا عليهم، مؤكدًا أن الأولوية تُعطى للمتقدمين من أبناء المحافظة من ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الظروف الإنسانية الصعبة.

وأوضحت صباح توفيق مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، أنه ولمدة شهر كامل تلقينا طلبات الراغبين فى الاشتراك فى حفل الزفاف الجماعى ممن تنطبق عليهم الشروط عن طريق تقديم طلب باسم السكرتير العام بالمحافظة، يوضح فيه حالة المتقدم حديث الزواج أو يرغب في عقد القران وصورة عقد الزواج للمتزوجين حديثًا وصورة من البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد للعروسين مع مراعاة إحضار أصول المستندات عند التقديم للإطلاع عليها.

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وأشارت إلى أن شروط التقدم هى أن يكون الزوجين أو أحدهما من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها، على أن تعطى الأولوية لأبناء المحافظة، وأن يكون عقد القران حديث ولا يكون قد مضى عليه أكثر من 3 أشهر، وألا يكون قد سبق له الاشتراك فى الأعوام السابقة فى الزفاف الجماعي.

من جانبه أكد محافظ مطروح أنه سيتم تقديم هدايا عينية مادية للعرائس المشاركين بحضور أهالي العرائس والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة بالزفاف الجماعي، مشيرًا إلى اهتمامه ورعايته لأبنائه الشباب المحافظة وحثهم على ترسيخ حب الوطن بين الأجيال القادمة في مصر.