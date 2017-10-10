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رسميا.. البرلمان يوافق على تعديلات الرقابة الإدارية

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رسميا.. البرلمان يوافق على تعديلات الرقابة الإدارية رسميا.. البرلمان يوافق على تعديلات الرقابة الإدارية

التحرير

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وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، على مشروع قانون القانون المقدم من - بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، حيث حصل رئيس المجلس على موافقة الأعضاء وقوفًا.

ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على ٥٥ مادة.

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وقال رئيس مجلس النواب: "أنتهز هذه المناسبة لأهنئ الرقابة الإدارية رئيسًا وأعضاءً وأشد على أيديهم للمجهود لرائع الذي يقومون به في مكافحة الفساد"، مشيرًا إلى دورهم في ضط جرائم وأيضًا الدراسات والأبحاث.
 

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التحرير

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