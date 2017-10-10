أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ أسوان يلتقي وفد الشركات المنفذة لمشروع بنبان للطاقة الشمسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ أسوان يلتقي وفد الشركات المنفذة لمشروع بنبان للطاقة الشمسية

01:12 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

محافظ أسوان يلتقي وفد الشركات المنفذة لمشروع بنبان للطاقة الشمسية

محافظ أسوان

أسوان - (مصراوي):

التقى اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، بوفد ممثلي الشركات المنفذة لأكبر مشروع للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بحضور المهندس حسام علام رئيس العضو المنتدب لشركة أبناء حسن علام المسئولة عن الخدمات اللوجستية والمجتمعية، بجانب المهندس رأفت عبدالقادر ممثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى مديري الاستثمار والقوى العاملة والمرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن رئيس مركز ومدينة دراو.

وطالب حجازي، من ممثلي الشركات بوضع خريطة عمل واضحة للتنفيذ بواسطة 3 دوائر عمل يتم من خلال آلية التعامل المطلوبة لإنجاح هذا المشروع القومي العملاق، والذي أطلق عليه اسم (المدينة الشمسية ببنبان) التي تستهدف إنتاج 2000 ميجاوات بما يعادل 90 % للطاقة المنتجة من السد العالي، لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

وأشاد المهندس حسام علام بدعم بهذا المشروع العملاق، والذي تشارك فيه 39 شركة مصرية وعربية ودولية باستثمارات تصل لحوالي 3.4 مليار دولار ليكون من أكبر المشروعات الاستثمارية الجارية داخل لإنتاج الطاقة النظيفة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طرح المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية بأسوان للتسويق عالميًا

    أخبار

  • بالصور.. انتهاء العمل في 95% من المدرسة اليابانية بأسوان

    أخبار

  • الموافقة على تنفيذ 32 مشروعا جديدا بقيمة 11 مليون جنيه بأسوان

    أخبار

  • بالصور.. "لتفانهيم في العمل".. محافظ أسوان يقرر مكافأة عدد من عمال

    أخبار

إعلان

ee4e5138bd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة