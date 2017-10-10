محافظ أسوان يلتقي وفد الشركات المنفذة لمشروع بنبان للطاقة الشمسية

أسوان - (مصراوي):

التقى اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، بوفد ممثلي الشركات المنفذة لأكبر مشروع للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بحضور المهندس حسام علام رئيس العضو المنتدب لشركة أبناء حسن علام المسئولة عن الخدمات اللوجستية والمجتمعية، بجانب المهندس رأفت عبدالقادر ممثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى مديري الاستثمار والقوى العاملة والمرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن رئيس مركز ومدينة دراو.

وطالب حجازي، من ممثلي الشركات بوضع خريطة عمل واضحة للتنفيذ بواسطة 3 دوائر عمل يتم من خلال آلية التعامل المطلوبة لإنجاح هذا المشروع القومي العملاق، والذي أطلق عليه اسم (المدينة الشمسية ببنبان) التي تستهدف إنتاج 2000 ميجاوات بما يعادل 90 % للطاقة المنتجة من السد العالي، لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

وأشاد المهندس حسام علام بدعم بهذا المشروع العملاق، والذي تشارك فيه 39 شركة مصرية وعربية ودولية باستثمارات تصل لحوالي 3.4 مليار دولار ليكون من أكبر المشروعات الاستثمارية الجارية داخل مصر لإنتاج الطاقة النظيفة.