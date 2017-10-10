قرار بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

قرر الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة، مع التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية التعليمية والمدارس بضرورة بدء المجموعات الدراسية لكافة المراحل من بداية العام الدراسي.

وأصدر وكيل الوزارة، الأمر التنفيذي رقم 108 لسنة 2017، بناء على القرارات الوزارية الواردة إلى المديرية من اللجنة العليا للضبطية القضائية بالوزارة والخاصة بمكافحة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات حيال المراكز والمدرسين المخالفين.

وكلف وكيل الوزارة أمن الإدارات التعليمية التابعة له بضرورة حصر المراكز التي تمارس فيها الدروس الخصوصية حتى يتم إغلاقها خلال أسبوع.