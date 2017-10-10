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البرلمان يوافق بالأغلبية علي تعديلات قانون "الرقابة الإدارية"

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مصراوي Masrawy

البرلمان يوافق بالأغلبية علي تعديلات قانون "الرقابة الإدارية"

01:02 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

كتب- أحمد علي ومحمد سامي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من بتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية.

وتمت الموافقة على القانون بأخذ الرأي النهائي بوقوف النواب، وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الموافقة بالأغلبية.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على ٥٥ مادة.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب الانتهاء من مناقشة ألتعديلات أمس، إن هناك رأيان الأول أن ذلك القانون ليس من القوانين المكملة للدستور، والآخر أنه من المواد المكملة للدستور، التي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء عليه، لكن المحكمة الدستورية تتوسع أحيانًا في مفهوم القوانين المكلمة للدستور، وإذا أخذنا بذلك الاتجاه، فهل يعد مكمل للدستور أم لا.

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مصراوي Masrawy

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