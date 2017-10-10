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مصطفى بكري: يتقدم ببيان عاجل حول سفر صحفيين والظهور في قناة إخوانية

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مصطفى بكري: يتقدم ببيان عاجل حول سفر صحفيين والظهور في قناة إخوانية مصطفى بكري: يتقدم ببيان عاجل حول سفر صحفيين والظهور في قناة إخوانية

التحرير

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وجه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا، حول سفر 2 من الصحفيين إلى الخارج للمشاركة في مقابلة مع قناة "مكملين" الإرهابية، وعمل لقاءات مع الإرهابي محمد نصر.

وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان: "يبدو أن الخيانة للوطن أصبحت وجهة نظر"، مشيرا إلى أن الصحفيين دخلا وخرجا من مطار القاهرة بدون أي مساءلة.

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وطالب مصطفى بكري، بسرعة التحقيق في هذا الأمر، حرصا على الأمن الوطني المصري.

يذكر أن الصحفيين هما الكاتبان سيلمان جودة وسليمان الحكيم، وقد نفيا الاتهامات التى وجهت لهما بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأكد سليمان جودة أن الحوار الذى أذيع بقناة "مكملين" لم يكن لها، بل كان لقناة أخرى.
 

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التحرير

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