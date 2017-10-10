رئيس مجلس النواب يهاجم الحكومة: متراخية وأداؤها باهت
رئيس مجلس النواب يهاجم الحكومة: متراخية وأداؤها باهت
12:54 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
الدكتور علي عبد العال
كتب- أحمد علي:
انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب احتكار الأدوية على عدد من الشركات دون إتاحة الفرصة للباقين للعمل قائلا: "يبدو أن الحكومة مسترخية".
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، مؤكدًا أن حضور الحكومة في المجلس "باهت"، ولا تعمل كما يعمل رئيس الجمهورية.
وأضاف عبدالعال: "دائما متأخرة عن الرئيس ليس في خطوة واحدة، لكن في خطوات كثيرة"، لافتًا إلى أنه "آن الآوان لتفعيل دور المجلس للرد على استرخاء وتأخر الحكومة".
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