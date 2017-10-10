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رئيس مجلس النواب يهاجم الحكومة: متراخية وأداؤها باهت

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب يهاجم : متراخية وأداؤها باهت

12:54 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

رئيس مجلس النواب يهاجم الحكومة: متراخية وأداؤها باهت

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب احتكار الأدوية على عدد من الشركات دون إتاحة الفرصة للباقين للعمل قائلا: "يبدو أن الحكومة مسترخية".

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، مؤكدًا أن حضور الحكومة في المجلس "باهت"، ولا تعمل كما يعمل رئيس الجمهورية.

وأضاف عبدالعال: "دائما متأخرة عن الرئيس ليس في خطوة واحدة، لكن في خطوات كثيرة"، لافتًا إلى أنه "آن الآوان لتفعيل دور المجلس للرد على استرخاء وتأخر الحكومة".

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مصراوي Masrawy

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