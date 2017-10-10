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السويدي يهاجم الحكومة بسبب احتكار الدواء.. ويطالب بتخفيض سعر سكر التموين

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مصراوي Masrawy

السويدي يهاجم بسبب احتكار الدواء.. ويطالب بتخفيض سعر سكر

12:52 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

السويدي يهاجم الحكومة بسبب احتكار الدواء.. ويطالب بتخفيض سعر سكر التموين

المهندس محمد السويدي

كتب- أحمد علي:

انتقد المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم في مجلس النواب، الحكومة بسبب ما يعانيه المواطن من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة.

واستشهد السويدي، خلال الكمة التي ألقاها في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، بما تشهده وزارة الصحة من احتكار الأدوية من جانب بعض الشركات، لأنواع معينة من الدواء، وما يترتب على ذلك من أعباء على المواطن.

وقال عضو مجلس النواب، أن ائتلاف دعم مصر، قدم اقتراحًا لوزير الصحة من خلال إتاحة فرصة للشركات في إنتاج أصناف جديدة، منعًا لارتفاع الأسعار.

وطالب رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، بضرورة أن تتدخل الحكومة لسرعة توفير نواقص الأدوية، مشددًا على ضرورة إنشاء هيئة سلامة الدواء.

كما طالب بتخفيض سعر السكر في بطاقات التموين، نظرًا لانخفاض أسعاره عالمياً.

وأشار النائب في كلمته خلال الجلسة العامة، إلى أنه في حالة عدم تخفيض سعر الكيلو "جنيه واحد" فهذا يصب في مصلحة الشركات.

وطالب النائب وزارة التموين، بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة حرصًا على رفع الأعباء عن المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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