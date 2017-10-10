ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 28

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا الأربعاء طقسًا معتدلًا شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في اول الليل، مائل للبرودة في آخره.

كما توقع خبراء الهيئة، وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من البلاد، فيما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، على أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة "العظمى-الصغرى" على مستوى الجمهورية:

القاهرة 19 28

وسط الدلتا 19 28

الإسكندرية 21 26

بلطيم 21 26

مطروح 21 26

السلوم 15 24

سيوة 15 27

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

العريش 17 28

رفح 16 27

الإسماعيلية 19 28

السويس 20 29

رأس سدر 19 31

نخل 14 26

نويبع 23 28

طابا 17 27

كاترين 14 28

الطور 21 30

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 21 32

مرسى علم 23 32

الفيوم 18 28

بنى سويف 18 28

المنيا 18 29

أسيوط 17 29

سوهاج 19 30

قنا 20 32

الأقصر 20 34

أسوان 21 34

أبو سمبل 22 32

الوادي الجديد 19 30

شلاتين 22 33

أبو رماد 24 32

رأس حدربة 26 31

حلايب 25 30