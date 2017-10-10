فوائد الموز الرهيبة ستجعلك تدمن تناوله

إن الموز من الفواكه المميزة حيث أن هناك العديد من فوائد الموز التي تجعلك تدمن تناوله باستمرار ، حيث إن الموز يعتبر من الفواكه الرائعة الغنية بالحديد والبوتاسيوم والغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الإنسان ، حيث أن الموز لها العديد من الفوائد الجمالية وأيضًا له العديد من الفوائد الصحية حيث يتميز الموز عن غيره من الفواكه أنه أكثر الفواكه نفعًا لصحة الإنسان ولجمال الشعر والبشرة حيث أنه من المعروف أن الكثير من السيدات تلجأن إلى استخدام الكريمات والمرطبات لإصلاح البشرة ولكن مع ثمرة الموز وداعًا للمستحضرات التجميل حيث إن فوائد الموز الرهيبة ستجعلكي سيدتي تستغنين عن مستحضرات التجميل ، وذلك لأن فوائد الموز كثيرة ومتعددة وأقوى تأثير من مستحضرات التجميل على البشرة واليوم سوف نستعرض معكي سيدتي فوائد الموز الجمالية للبشرة والشعر .

علاج تلف الشعر من خلال الحرص على الاستفادة من فوائد الموز: :

الموز يتميز بأن لأنه فوائد متعددة ومتميزة ، حيث من فوائد الموز للشعر هو أنه يعالج تلف الشعر حيث إن مسألة تلف الشعر مسألة منتشرة بكثرة وذلك لسبب استخدام مجفف الشعر والمكواة وبعد أنواع مستحضرات التجميل الضارة بالشعر والصباغات التي تلحق الأذى الشديد بالشعر ، إن من فوائد الموز أنه يعيد الحياة والحيوية للشعر التالف من جديد وذلك عن طريق عمل قناع للشعر التالف ويتكون هذا القناع من موزه مخلوطة بحليب جوز الهند وتغليف الشعر التالف بهذا القناع لمدة نصف ساعة وتكرر العملية مرتين بالأسبوع للحصول على النتائج المذهلة في أسرع وقت ممكن .







الموز أقوى مرطب للشعر :

إن الترطيب مهم للغاية لشعر صحي وجذاب كما إن استخدام مستحضرات التجميل وبلسم الشعر قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشعر والعمل على إتلافه ، للحصول على شعر رطب لا مثيل له قومي باستخدام موزه مهروسة مضاف إليها زيت زيتون وزيت جوز الهند ودلكي شعرك جيدًا من الجذور حتى الأطراف لمدة 15 دقيقة ثم قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ ، وللحصول سيدتي على أفضل ترطيب لشعرك قومي بتكرار هذه العملية مرتين من كل شهر فهناك العديد من فوائد الموز لشعر صحي وقوي .

الموز علاج قوي للتخلص من حب الشباب :

إن مشكلة حب الشباب هي مشكلة يعاني منها الكثير ، حيث أن حب الشباب يجعل البشرة غير صحية ويجعل الوجه في حالة سيئة وهناك الكثير من الأشخاص يقومون بعمل خلطات ووصفات واستخدام مستحضرات تجميل لإزالة حب الشباب وأثره ولكن بدون جدوى ، واليوم سوف نعرض عليكم الحل النهائي لمشكلة حب الشباب بإذن الله وهو الموز حيث أن من فوائد الموز أنه يخلص البشرة من مشكلة حب الشباب وآثاره ، كل ما عليك القيام به هو أن تقوم بصنع قناع لوجهك مكون من موزه مهروسة مع معلقة صغيرة من مسحوق الشوفان ومعلقة صغيرة من الحليب ومعلقة من جوزة الطيب ووضع هذا القناع على الوجه حتى يجف تمامًا ، وبعد ذلك يشطف هذا القناع بالماء الدافئ فهذا القناع يعمل على تنقية البشرة من حب الشباب والبقع الغامقة الناتجة من آثار حب الشباب فهو علاج فعال وقوي .









بشرة وجه مشرقة وأقوى تفتيح لبشرة الوجه باستخدام الموز :

من منا لا يريد الحصول على بشرة بيضاء نقية ومشرقة ، عزيزتي حواء بعد أن تقومي بتجربة هذا القناع سوف تقومي بالاستغناء عن كافة مستحضرات التجميل التي تفتح وتبيض البشرة وتجعلها مشرقة ، حيث انه من فوائد الموز أنه يعمل على تفتيح لون البشرة وجعلها رائعة ومشرقة ومتوهجة قومي بعمل خليط لوجهك مكون من موزه مهروسة ومعلقة عسل ومعلقة من مسحوق خشب الصندل وضعي هذا القناع الرائع على بشرتك .

المصدر : فوائد الموز

شبكةعيونالإخبارية

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