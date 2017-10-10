أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة المنوفية: 40 % من السيدات معيلات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جامعة المنوفية: 40 % من السيدات معيلات

12:53 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

  • عرض 2 صورة

    785da1e150.jpg

  • عرض 2 صورة

    81cc75d6fc.jpg

إعادة الألبوم

بالصور - مصادرة 40

الألبوم التالى

بالصور - مصادرة 40 "فاترينة" لبيع السجائر في بورسعيد

المنوفية - مروة فاضل:

افتتح الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبدالرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الثلاثاء، ندوة "كيفية مناهضة العنف ضد المرأة في مستهل الموسم الثقافي للعام الجامعي 2017 – 2018 بحضور عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة وأعضاء مجلس النواب وعدد من الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية دور المرأة في المجتمع المصري، وتكريم الدين الإسلامي الحنيف للمرأة فالإسلام أول من كرمها، مؤكدًا أهمية دور الأم المصرية في بناء المجتمع، مؤكدًا أن عدد السيدات المعيلات وصل إلى ما يقرب من 40% من سيدات المجتمع المصري.

وأضاف أن جامعة المنوفية لها اليد الأولى في تمكين المرأة حيث وصل عدد المعيدين المعينين بالجامعة من البنات وصل إلى 90% تقريبًا، ومع الأعوام الأربعة الأخيرة قارب عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أن ينتصف بين الرجال والسيدات .

ودعا رئيس الجامعة كل أم مستقبلية أن تعظم من دورها وتجعل دورها الأساسى هو بناء المجتمع مؤكدا على أن المرأة بالرغم من انها نصف المجتمع فهى تصنع النصف الآخر لتكون المرأة هى كل المجتمع .

وأكد الدكتور عبد الرحمن قرمان على أهمية هذه الندوات التثقيفية فى إعادة هيكلة منظومة القيم داخل المجتمع المصرى بعد أن ترهلت وإضمحلت وتبدلت فكان لابد من إعادة ترميم ماترهل منها نتيجة التطور الشديد فى وسائل التواصل الإجتماعى الأمر الذى يتطلب مجهود أكبر فى مواجهة مثل هذه التحديات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طالب بجامعة المنوفية يحصل على المركز الرابع عالميا في "الكونغو فو"

    أخبار

  • تنفيذ قوافل الإصحاح البيئي في خمس قرى بالإسماعيلية

    أخبار

  • شاشتان عرض في جامعة المنوفية لمشاهدة مباراة

    أخبار

  • "آخركم البيت".. الطالبة المثالية بالمنوفية: "موظف ضيع عليا منحة من

    أخبار

إعلان

ff0ade0b5e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة