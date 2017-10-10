رئيس جامعة المنوفية: 40 % من السيدات معيلات

المنوفية - مروة فاضل:

افتتح الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبدالرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الثلاثاء، ندوة "كيفية مناهضة العنف ضد المرأة في مستهل الموسم الثقافي للعام الجامعي 2017 – 2018 بحضور عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة وأعضاء مجلس النواب وعدد من الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية دور المرأة في المجتمع المصري، وتكريم الدين الإسلامي الحنيف للمرأة فالإسلام أول من كرمها، مؤكدًا أهمية دور الأم المصرية في بناء المجتمع، مؤكدًا أن عدد السيدات المعيلات وصل إلى ما يقرب من 40% من سيدات المجتمع المصري.

وأضاف أن جامعة المنوفية لها اليد الأولى في تمكين المرأة حيث وصل عدد المعيدين المعينين بالجامعة من البنات وصل إلى 90% تقريبًا، ومع الأعوام الأربعة الأخيرة قارب عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أن ينتصف بين الرجال والسيدات .

ودعا رئيس الجامعة كل أم مستقبلية أن تعظم من دورها وتجعل دورها الأساسى هو بناء المجتمع مؤكدا على أن المرأة بالرغم من انها نصف المجتمع فهى تصنع النصف الآخر لتكون المرأة هى كل المجتمع .

وأكد الدكتور عبد الرحمن قرمان على أهمية هذه الندوات التثقيفية فى إعادة هيكلة منظومة القيم داخل المجتمع المصرى بعد أن ترهلت وإضمحلت وتبدلت فكان لابد من إعادة ترميم ماترهل منها نتيجة التطور الشديد فى وسائل التواصل الإجتماعى الأمر الذى يتطلب مجهود أكبر فى مواجهة مثل هذه التحديات.