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تركيب 650 عامود إنارة في المنوفية بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

تركيب 650 عامود إنارة في المنوفية بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه

12:50 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

تركيب 650 عامود إنارة في المنوفية بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه

أرشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

قال المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، إنه تم زراعة 650 عامود إنارة جديد بقرى المركز وجاري الاستكمال بعدد من الأعمدة الجديدة بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه.

وقال بيومي، إن عملية زراعة الأعمدة تكون حفاظًا على المواطنين من أي خطورة تحدث من الأعمدة المتهالكة.

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