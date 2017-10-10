تركيب 650 عامود إنارة في المنوفية بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه

المنوفية - مروة فاضل:

قال المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، إنه تم زراعة 650 عامود إنارة جديد بقرى المركز وجاري الاستكمال بعدد من الأعمدة الجديدة بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه.

وقال بيومي، إن عملية زراعة الأعمدة تكون حفاظًا على المواطنين من أي خطورة تحدث من الأعمدة المتهالكة.