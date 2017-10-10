تركيب 650 عامود إنارة في المنوفية بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه
تركيب 650 عامود إنارة في المنوفية بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه
12:50 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
أرشيفية
المنوفية - مروة فاضل:
قال المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، إنه تم زراعة 650 عامود إنارة جديد بقرى المركز وجاري الاستكمال بعدد من الأعمدة الجديدة بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه.
وقال بيومي، إن عملية زراعة الأعمدة تكون حفاظًا على المواطنين من أي خطورة تحدث من الأعمدة المتهالكة.
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