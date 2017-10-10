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فوائد المشي حافي القدمين

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مصراوي Masrawy

فوائد المشي حافي القدمين

12:36 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

فوائد المشي حافي القدمين

فوائد-المشي-حافي-القدمين

كتبت- ميرا ماهر:

يميل العديد من الأشخاص إلى المشي حافياً بالمنزل، وذكرت صفحة Buzzkito عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن عدم ارتداء "شبشب" بالمنزل يعد بمثابة تدليك طبيعي للقدم، وينشط عضلاتها ويقويها.

والمشي حافي القدمين ينعم الجلد ويحافظ على صحة الأظافر وشكلها، كما يساعد على تصحيح الإبصار.

ويعمل المشي حافياً أيضاً على تنظيم معدلات ضغط الدم، كما أنه مفيداً جداً لصحة الظهر.

إضافةً إلى أنه يساهم في الحماية من نزلات البرد وتقوية جهاز المناعة.

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مصراوي Masrawy

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