رايتس ووتش: الحكومة الكمبودية تقوم بـ "انتزاع مفضوح للسلطة بالكامل"

بنوم بنه - (د ب أ):

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن ضغط الحكومة الكمبودية من أجل حل حزب المعارضة الرئيسي سوف يجعل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل "غير ديمقراطية".

ورفع "حزب الشعب الكمبودي" الحاكم دعوى قضائية لدى المحكمة العليا في السادس من أكتوبر الجاري للمطالبة بحل الخصم السياسي الرئيسي له "حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي".

وقال جيمس روس، المدير القانوني والسياسي في "هيومان رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن الخطوة تمثل "انتزاعا مفضوحا للسلطة بالكامل".

وفي رأي مماثل قال موث تشانثا ،وهو مستشار لزعيم المعارضة الكمبودي السجين كيم سوخا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نعتقد جميعا أنها (الدعوى القضائية) ذات دوافع سياسية".

وتردد أن القضية التي رفعتها وزارة الداخلية قد جاءت نتيجة شكويين ضد حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي قدمهما حزبان آخران الأسبوع الماضي.

وتأتي الدعوى القضائية وسط إجراءات صارمة أوسع نطاقا اتخذتها الحكومة ضد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمعارضين السياسيين.

ولم يتسن الوصول إلى وزارة الداخلية للتعليق.