الداخلية: غلق 4 صفحات على " الفيس بوك" بسبب نشر دعوات تحريضية على العنف

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط 45 قضية تحريض على العنف والابتزاز المادي والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت .

وأسفرت جهود قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال أسبوع، عن ضبط 45 قضية متنوعة، شملت ضبط 41 قضية لوقائع ابتزاز مادي ونصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، من غلق 4 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين.