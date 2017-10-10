الحوثيون يطلقون صاروخا على مركز قيادة الجيش السعودي بجازان

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الثلاثاء إطلاق صاروخ بالستي على مركز لقيادة الجيش السعودي في منطقة جازان جنوب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكري موال لهم قوله إن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اطلقت فجر اليوم صاروخا باليستيا من نوع "قاهر M2 "على مركز قيادة الجيش السعودي في منطقة سامطة بجازان".

وأضاف المصدر أن "الصاروخ الباليستي أصاب هدفه مخلفا خسائر كبيرة في مركز قيادة الجيش السعودي في المنطقة".

ولم تصدر قيادة الجيش السعودي أي تعليق بشأن ذلك.

سبق وأن اطلق الحوثيون صواريخ بالستية باتجاه الأراضي السعودية، إلا أن الجيش السعودي يعلن تصدي منظومة "باتريوت" لها.