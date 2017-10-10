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بالصور - مصادرة 40 "فاترينة" لبيع السجائر في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور - مصادرة 40 "فاترينة" لبيع السجائر في بورسعيد

12:33 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

صادر مسئولو حي الضواحي التابع لمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 40 "فاترينة" لبيع السجائر بنطاق الحي.

وأسفرت حملة مكبرة لإدارة الاشغالات بالحي، تحت إشراف السعيد رخا، رئيس حي الضواحي، عن هدم 20 "فاترينة" ومصادرة 20 "فاترينة" أخرى بعد أن وجهت الإدارة لأصحابها عدة إنذارات بإزالتها طوعًا دون جدوى.

وقال رئيس الحي، في تصريحات صحفية، إن الحملات مستمرة للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة التي تسيئ إلى الوجه الحضاري والشكل الجمالي لشوارع وميادين الحي، بجانب خطورتها على الصحة العامة، نظرًا لعدم خضوع هذه المنتجات إلى أي رقابة صحية.

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