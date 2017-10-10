ميناء دمياط يستقبل 9 سفن ويصدّر 11 ألف طن يوريا

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 20 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168886 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27082 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه 3 قطارات بحمولة إجمالية 3784 أطنان قمح، و74 سيارة بحمولة 3704 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 11600 طن يوريا و2900 طن علف و6880 طن رمل زجاجي.