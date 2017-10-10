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إحالة مشرف مالي بمركز شباب في المنوفية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة مشرف مالي بمركز شباب في المنوفية للتحقيق

12:31 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

إحالة مشرف مالي بمركز شباب في المنوفية للتحقيق

المهندس هشام بيومي

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، مجازاة المشرف المالي بمركز شباب ساحل الجوابر بخصم يومين من راتبه، لتركه العمل قبل مواعيده الرسمية.

جاء ذلك خلال مرور لجان من الإشراف والمتابعة على مراكز الشباب بمدينة الشهداء.

كما قرر بيومي، إحالة 5 من العاملين بمركز شباب نادر، وعامل بمركز جزيرة الحجر، للتحقيق، لتركهما العمل قبل مواعيد العمل الرسمية دون تحرير خط سير أو إذن.

وأكد رئيس المركز، استمرار المرور ومجازاة أي موظف يخالف تعليمات العمل الأساسية ويتقاعس في تأدية الخدمة للمواطنين.

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