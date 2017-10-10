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استشهاد مجند ومقتل انتحاري في تفجير سيارة مفخخة بمصنع أسمنت بسيناء

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مصراوي Masrawy

استشهاد مجند ومقتل انتحاري في تفجير سيارة مفخخة بمصنع أسمنت بسيناء

12:28 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

استشهاد مجند ومقتل انتحاري في تفجير سيارة مفخخة بمصنع أسمنت بسيناء

مستشفى العريش

شمال سيناء - أشرف سويلم:

استشهد مجند من قوات الأمن وقُتل انتحاري، اليوم الثلاثاء، في تفجير سيارة مفخخة أمام البوابة الرئيسية لمصنع أسمنت بمركز الحسنة بوسط سيناء.

وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن تلقت إخطارًا عاجلًا باقتحام سيارة مفخخة يقودها انتحاري لمصنع أسمنت كائن بمركز الحسنة بوسط سيناء، ما أسفر عن انفجارها.

وأشار المصدر إلى أن المجند الشهيد يدعى وحيد يحي جمال، يبلغ من العمر 21 عامًا بينما لقي الانتحاري "قائد السيارة" مصرعه، وتحولت جثتاهما إلى أشلاء.

وأكد المصدر أنه جرى نقل الأشلاء إلى مستشفى العريش، وجارٍ فحص بقايا الانتحاري للتعرف على هويته

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