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الموافقة على إقامة لوحة توزيع كهرباء جديدة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

الموافقة على إقامة لوحة توزيع كهرباء جديدة في سوهاج

12:27 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

الموافقة على إقامة لوحة توزيع كهرباء جديدة في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي النهائية على إقامة لوحة توزيع كهرباء على مساحة 300 متر مربع أرض أملاك دولة، واقعة ناحية حوض الشوابر نمرة 23، زمام ناحية بنجا ـ مركز طهطا.

وأصاف عبدالمنعم، أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع قطاع الكهرباء للإحلال والتجديد، ودعم الكهرباء وتطويرها وحل مشاكل الأحمال بنطاق المحافظة لاستيعاب المتطلبات المستقبلية.

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