الموافقة على إقامة لوحة توزيع كهرباء جديدة في سوهاج
الموافقة على إقامة لوحة توزيع كهرباء جديدة في سوهاج
12:27 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
سوهاج – عمار عبدالواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي النهائية على إقامة لوحة توزيع كهرباء على مساحة 300 متر مربع أرض أملاك دولة، واقعة ناحية حوض الشوابر نمرة 23، زمام ناحية بنجا ـ مركز طهطا.
وأصاف عبدالمنعم، أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع قطاع الكهرباء للإحلال والتجديد، ودعم شبكة الكهرباء وتطويرها وحل مشاكل الأحمال بنطاق المحافظة لاستيعاب المتطلبات المستقبلية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء لهوه بمنزل في سوهاج
-
مصرع طفلتين وإصابة والديهما في حادث تصادم بسوهاج
-
إصابة 13 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد بسوهاج
-
حبس سائق أتوبيس بمدرسة خاصة دهس تلميذة في سوهاج
إعلان
إعلان