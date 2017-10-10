مصرع شاب إثر اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية في دمياط
مصرع شاب إثر اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية في دمياط
12:26 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
الشاب المتوفى محمود طه عبد الغني
دمياط – محمد إبراهيم:
توفي شاب جراء حادث سير، اليوم الثلاثاء، على طريق الدعائم بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، وسط مطالبات بتكثيف التواجد الأمني في المنطقة وشن حملات لملاحقة الدراجات البخارية المخالفة.
وتعرض "محمود طه عبد الغني" 22 عامًا، ويقيم في "الشيخ ضرغام" لحادث اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية كان يقودها، ما أدى إلى إصابته بنزيف وجروح متفرقة في الرأس والجسم، وجرى نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.
تحرر عن ذلك المحضر القانوني، وأمرت النيابة باستصدار تصريح لدفن الجثمان.
وتحولت حوادث الدراجات البخارية في دمياط إلى كابوس بعد أن باتت مشهدًا يوميًا يدفع ثمنه عشرات الضحايا، خاصة على طرق الشعراء ورأس البر وعزبة البرج.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وفاة شخص دهسته سيارة نقل في دمياط
-
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام "توكتوك" بدراجة بخارية بدمياط
-
وفاة طفل جراء اصطدام سيارة بـ"توك توك" في دمياط
-
وفاة شابين إثر اصطدام دراجة بخارية بعربة "كارو" في دمياط
إعلان
إعلان