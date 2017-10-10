أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع شاب إثر اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية في دمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع شاب إثر اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية في دمياط

12:26 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

مصرع شاب إثر اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية في دمياط

الشاب المتوفى محمود طه عبد الغني

دمياط – محمد إبراهيم:
توفي شاب جراء حادث سير، اليوم الثلاثاء، على طريق الدعائم بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، وسط مطالبات بتكثيف التواجد الأمني في المنطقة وشن حملات لملاحقة الدراجات البخارية المخالفة.

وتعرض "محمود طه عبد الغني" 22 عامًا، ويقيم في "الشيخ ضرغام" لحادث اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية كان يقودها، ما أدى إلى إصابته بنزيف وجروح متفرقة في الرأس والجسم، وجرى نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

تحرر عن ذلك المحضر القانوني، وأمرت النيابة باستصدار تصريح لدفن الجثمان.

وتحولت الدراجات البخارية في دمياط إلى كابوس بعد أن باتت مشهدًا يوميًا يدفع ثمنه عشرات الضحايا، خاصة على طرق الشعراء ورأس البر وعزبة البرج.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وفاة شخص دهسته سيارة نقل في دمياط

    أخبار

  • بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام "توكتوك" بدراجة بخارية بدمياط

    أخبار

  • وفاة طفل جراء اصطدام سيارة بـ"توك توك" في دمياط

    أخبار

  • وفاة شابين إثر اصطدام دراجة بخارية بعربة "كارو" في دمياط

    أخبار

إعلان

8eb2bd310a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير