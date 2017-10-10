وفاة متهم بسكتة قلبية أثناء إخلاء سبيله من قسم شرطة بالمنيا

المنيا ــ "مصراوي":

توفى شخص، إثر إصابته بسكتة قلبية على خلفية مشاجرة بسبب توقف سيارة أمام محل تجاري بمدينة المنيا الجديدة، ونقلت الجثة للمستشفى.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مدير أمن المنيا، إخطارًا من قسم شرطة المنيا الجديدة بوفاة "محمد. م" 40 عامًا، أثناء إخلاء سبيله من القسم عقب عرضه على النيابة العامة المسائية على خلفية تحرير محضر مشاجرة بينه وبين آخر بسبب ايقاف سيارة خاصة أمام محل العصائر الذي يديره، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.

وجاء بتقرير الدكتور هاني إسحق شحاتة مفتش صحة المنيا، أن الوفاة طبيعية بسبب سكتة قلبية مفاجئة، ولا توجد أية إصابات ظاهرية أو شبهة جنائية طبية في الوفاة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.