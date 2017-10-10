تأجيل دعوى وقف خط مترو الأنفاق بالزمالك لـ14 نوفمبر

كتب- عمرو علي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ أعمال الحفر المقامة حاليًا بمنطقة الزمالك الخاصة بإنشاء مترو الخط الثالث، لجلسة 14 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من كل من مها محمد كامل وإيمان رمضان وانتا إسماعيل ونيفين حسين ونيرفت جلال، والتي حملت رقم ٥٨١٠٨ لسنة ٧١ قضائية.

طالبت الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ووزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور، بوقف تنفيذ أعمال الحفر المقامة حاليًا بمنطقة الزمالك والخاصة بإنشاء مترو الخط الثالث.