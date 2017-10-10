انتهاء حفر 2100 متر من أنفاق شرق بورسعيد

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قال مصدر مطلع، بتحالف شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم بمشروع أنفاق شرق بورسعيد، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 2100 متر من الحفر النفقي للماكينة بالنفق الشمالي من شرق إلى غرب بورسعيد بنسبة تنفيذ 70%، و1800 متر من النفق الجنوبي من الغرب للشرق بنسبة 60% من إجمالي حفر النفقي بطول 2850 متر لكل منهما على عمق 46 متر من سطح الماء، و20 متر أسفل القناة، وبعدد 26,5 مليون ساعة عمل من بداية تنفيذ المشروع في نوفمبر 2014.

وأضاف المصدر، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحفر النفقي وخروج الماكينات، نهاية العام الجاري، ليبدأ بعدها تنفيذ بعض الأعمال داخل النفقين، لمدة ستة أشهر، وتكون جاهزة للافتتاح الرسمي منتصف 2018.

ويجرى حاليا تنفيذ مخارج ومداخل الأنفاق من الجهتين الشرقية والغربية بطول 600 متر، وعرض 11,5 متر بالتزامن مع الحفر النفقي لتقليل مدة تنفيذ المشروع، والذي يعمل به 5 آلاف فرد ما بين مهندس وعامل وفني، وحوالي 350 معدة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة.

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وتتولى شركتى المقاولون العرب وشركة أوراسكوم للإنشاءات تنفيذ 3 أنفاق بمنطقة بورسعيد بتكلفة 18 مليار جنيه، إثنان منها للسيارات ضمن المرحلة الأول بطول 2.85 كيلو متر لكل نفق وبقطر داخلي 11.4متر وقطر خارجي 12.6 متر.

وتشمل المرحلة الثانية للمشروع انشاء النفق الثالث الخاص بالسكة الحديد لعبور القطارات لربط منطقة شرق القناة بغربها بطول 6.7 كيلو متر وبميول 1.25% وبطول تقريبي 4.2 كم وبقطر داخلي 11.4 متر وقطر خارجي 12.6 متر تحت عمق 30 مترًا من قاع المجرى الملاحي لقناة السويس.