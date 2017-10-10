تكريم طاقم "مصر للطيران" لانتظامه في تشغيل الرحلات بنسبة 100‎%‎

كتب- طه عبيد:

كرمت شركة مصر للطيران للصيانة، الطاقم الفني بإدارة خط الطيران في الصيانة اليومية، الذي نجح في تحقيق إنجاز متميز، بنسبة انتظام تشغيل الرحلات خلال شهر سبتمبر الماضي 100%،

صرح بذلك صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الذي أكد أن هذا التكريم يعد تقديرا لجهود الأطقم الفنية بالشركة، وأدائهم المتميز الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الرائع المبني على كفاءة وإتقان العاملين، وحرصهم المستمر على تحقيق أعلى معدلات الانتظام وتجنب التأخير لأسباب فنية مما يسهم في ظهور الشركة بصورة مشرفه أمام الركاب.