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محافظ الجيزة: 200 مليون جنيه لإنشاء محطة مياه صيدا والقيراطيين

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مصراوي Masrawy

محافظ الجيزة: 200 مليون جنيه لإنشاء محطة مياه صيدا والقيراطيين

12:17 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

محافظ الجيزة: 200 مليون جنيه لإنشاء محطة مياه صيدا والقيراطيين

اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة

الجيزة- (أ ش أ):

أعلن اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، بدء إجراءات تنفيذ مشروع لإقامة محطة مياه صيدا والقيراطيين بأوسيم والصادر بشأنها قرار جمهوري بإقامتها على مساحة 15 فدان أراضي أملاك الدولة.

وقال الدالي، خلال الاجتماع الثاني الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور عدد من أهالي أوسيم وأعضاء مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، إن المحطة من شأنها توفير مياه الشرب لأهالي أوسيم والقرى التابعة لها والقضاء على مشاكل ضعف المياه بهذه المناطة، مؤكدا أن المحافظة تسعى جاهدة وبالتعاون مع وزارة الإسكان للانتهاء من العديد من محطات مياه الشرب الجاري تنفيذها.

ولفت إلى أن محطة مياه صيدا والقيراطيين ستصل تكلفتها إلى 200 مليون جنيه من اعتمادات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا -خلال اللقاء الذي حضره نائبه اللواء أسامة شمعة والمهندس حنفي محمد حنفي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي- أنه تم إزالة كافة العوائق وتسليم أرض المحطة إلى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب للبدء في التنفيذ.

وأشار إلى أنه لا تهاون في استعادة أملاك الدولة التي تم التعدي عليها خلال السنوات الأخيرة وتطبيق القانون بكل حسم، موضحا أن اللجنة المشكلة من أملاك الدولة بالمحافظة وهيئة المساحة حددت إحداثيات القرار الجمهوري على الطبيعة للأرض التي ستقام عليها المحطة.

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