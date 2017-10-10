شراكة جديدة بين "جيجي حديد" وإحدى أكبر شركات "المكياج" في العالم.. فما وراءها
شراكة جديدة بين "جيجي حديد" وإحدى أكبر شركات "المكياج" في العالم.. فما وراءها
12:20 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
-
عرض 2 صورة
-
عرض 2 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور- في مقهى "للبنات فقط" ..قليل من التشجيع كثير من الأحاديث الجانبية
كتب- أحمد عصام روّاي:
أعلنت "جيجي حديد" -عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني- عن تعاونها مع "مايبيلين" -ماركة "المكياج" العالمية- من أجل إصدار مجموعة جديدة من منتجات التجميل.
وأشارت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إنه من المتوقع أن تصدر تلك المجموعة في العام المقبل.
وحسب ما رصدته "هافينجتون بوست إنجلترا"، كانت ردود الأفعال إيجابية ومتحمسة للغاية.
وعما سيتبع الإعلان من تفاصيل تخص تواريخ الإصدار والتصاميم والاستخدامات، فلم يتم الإفصاح عنها، وطلبت "جيجي" والشركة من المستخدمين أن يتابعوا "هاشتاج" بعنوان "GigixMaybelline".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالفيديو.."الحجاب" يظهر في إعلان مجموعة مكياج "ريانا"
-
بالصور.. الجورب الملون مع الكعب العالي موضة بداية الشتاء
-
بالصور.. الجينز و"البوت" في الصيف موضة تطرحها "جيجي حديد"
-
عارضة أزياء عربية الأصل تثير الجدل بـ"الهوية الجنسية المختلطة" في
إعلان
إعلان