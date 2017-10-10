تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة قتل "عروس السلام" حرقًا

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بإحراق أسرة المحامي أشرف فوزي داخل سيارة بالسلام، ما أسفر عن مقتل ابنته "ياسمين"، وإصابة 3 آخرين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "أحمد. ف" شقيق زوجة المحامي، ارتكب الواقعة، بسبب خلاف مع شقيقته على الميراث، وكذلك رفض الأسرة زواجه من المجني عليها "ياسمين" وقيامهم بعقد قرانها على شخص آخر قبل يوم من الحادث، فانتقم منهم.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم ترصد للمجني عليهم قبل خروجهم للاحتفال بعقد قران الضحية، وألقى زجاجة "مولوتوف" مشتعلة داخل سيارتهم، فأسفرت عن مقتل "العروس ياسمين" وإصابة 3 آخرين.