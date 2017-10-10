أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة قتل "عروس السلام" حرقًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة قتل "عروس السلام" حرقًا

12:19 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بإحراق أسرة المحامي أشرف فوزي داخل سيارة بالسلام، ما أسفر عن مقتل ابنته "ياسمين"، وإصابة 3 آخرين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "أحمد. ف" شقيق زوجة المحامي، ارتكب الواقعة، بسبب خلاف مع شقيقته على الميراث، وكذلك رفض الأسرة زواجه من المجني عليها "ياسمين" وقيامهم بعقد قرانها على شخص آخر قبل يوم من الحادث، فانتقم منهم.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم ترصد للمجني عليهم قبل خروجهم للاحتفال بعقد قران الضحية، وألقى زجاجة "مولوتوف" مشتعلة داخل سيارتهم، فأسفرت عن مقتل "العروس ياسمين" وإصابة 3 آخرين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس مسجل خطر بتهمة قتل صديقه بمنشاة القناطر

    أخبار

  • القبض على الطفل قاتل والده بالمطرية.. والنيابة تقرر حبسه

    أخبار

  • حبس عاطل ضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة بالجيزة

    أخبار

  • تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالقتل العمد بإمبابة لـ 25 نوفمبر

    أخبار

إعلان

bcb7d4d2bb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير