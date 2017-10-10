تأجيل مُحاكمة المُتهمين في "لجان العمليات المتقدمة" لـ 20 نوفمبر

كتب- عمرو علي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الثلاثاء، مُحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات المتقدمة"، لجلسة 20 نوفمبر.

وجاء قرار لإحضار المتهمين من محبسهم.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الاول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.