الداخلية: مأموريتان من "الأحوال المدنية" إلى أستراليا وكندا لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وافق وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، على توجيه مأموريتين من قطاع مصلحة الأحوال المدنية لدولتي (أستراليا – كندا)، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين المقيمين بهما.

وتم توجيه عدد من ضباط وموظفي قطاع مصلحة الأحوال المدنية إلى دولة أستراليا لتصوير أبناء الجالية المصرية المقيمين بها بمدن (سيدني، كانبرا، ملبورن) لمدة 12 يومًا حتى 20 أكتوبر الجاري.

من ناحية أخرى، تقرر سفر عدد من ضباط وموظفي قطاع مصلحة الأحوال المدنية إلى دولة كندا لتصوير أبناء الجالية المصرية المقيمين بها بمدنيتي (مونتريال، تورنتو) لمدة 10 أيام اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

يأتي ذلك في إطار الحرص على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج وتقديم الخدمات بمحال إقامتهم دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد لاستخراج بطاقات الرقم القومي.. وفي إطار سياسات وزارة الداخلية التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات للمواطنين داخل البلاد وخارجها في سهولة ويسر.