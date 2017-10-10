للمرافعة.. تأجيل محاكمة متهمين في "أحداث شغب عين شمس" لـ 21 نوفمبر

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة متهمين بالقضية المعروفة بـ"أحداث عين شمس"، لجلسة 21 نوفمبر، للمرافعة.

وطلب دفاع المُتهم عمرو حسن، استدعاء الشاهد السابع، وطالب المحكمة باستعمال سلطتها بالتصدي للدعوى، حيث أن ارتكاب الواقعة كان بغير من أقيمت عليه الدعوى الجنائية، وفق تعبيره.

وتحقيقًا لهذا الطلب، طلب الدفاع دمج الجناية الماثلة والمقيدة رقم 4184 لسنة 2015، 566 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، بالقضية المقيدة برقم 355 لسنة 2014-حصر أمن الدولة، وهي المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل ميادة أشرف".

فيما تمسك دفاع المتهم "رامي محمد"، بجاهزيته للمرافعة، مُبديًا عدم اقتناعه بطلبات الدفاع، مُشيرًا إلى أن واقعة "مقتل ميادة أشرف" تختلف عن تلك التي يُحاكم فيها موكله، وأشار إلى أن موكله يود الإنجاز في الدعوى قائلاً: "موكلي زعلان أنه محبوس".

كانت النيابة العامة اتهمت كلاً ورامي محمد مصطفى "طالب" وعمرو حسن حسن "عامل دليفري" بأنهم في غضون 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس انضموا وآخرون مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح عندما حاولوا فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة وكان ذلك بغرض إرهابي.