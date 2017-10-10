حبس مسجل خطر بتهمة قتل صديقه بمنشاة القناطر

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، برئاسة محمد شرف، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر سدد طعنتين إلى صديقه السائق بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف مالي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي باشرها محمود سكر وكيل نيابة حوادث شمال الجيزة، أن مركز منشاة القناطر تلقي بوجود مشاجرة بقرية بهرمس، أسفرت عن مقتل شخص فوجه بانتقال قوة من المباحث لفحص البلاغ وبيان ملابسات الجريمة.

وأشارت التحريات التي اجريت بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن سائقا وصديقه مسجل خطر توجد بينهما معاملات مالية، وحدثت بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالي، واثناء جلوسهما سويا لتصفية خلافهما قام خلالها السائق بمعايرة جاره المسجل خطر بأصول نسبه عائلته ما اثار غضب الأخير وأخر مطواة من بين طيات ملابسه غرسها في جسد صديقه وسدد له طعنتين اردته قتيلا في الحال وفر المتهم هاربا .

انتقلت قوة امنية من مباحث مركز منشاة القناطر وتمكنت من القاء القبض علي المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الجريمة وبعرضه علي النيابة العامة اصدرت قرارها المتقدم بتهمة القتل العمد .