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طالب بجامعة المنوفية يحصل على المركز الرابع عالميا في "الكونغو فو"

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مصراوي Masrawy

طالب بجامعة المنوفية يحصل على المركز الرابع عالميا في "الكونغو فو"

12:18 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن الدكتور إبراهيم غريب عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، فوز الطالب "عمرو إبراهيم عبدالرحمن" بالفرقة الثانية، بالمركز الرابع على مستوى العالم في بطولة العالم للكونغ فو رجال، بأسلوب السفيان بعد منافسة كبيرة بين العديد من الجنسيات المختلفة بروسيا، والتي أقيمت في الفترة من 27 سبتمبر وحتى أكتوبر.

وأضاف غريب، أن المصري شارك في البطولة بعدد من اللاعبين، وحصد اللاعب عمرو قاسم المركز الرابع، وأحمد حسن المركز الخامس، واللاعبة هاجر محمد السيد على المركز السادس.

وأشار غريب، إلى ان الكابتن حسين عبدالموجود "ساندا" أشرف على تدريب المنتخب المصري، وكان بصحبة المنتخب المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاديين المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، وجمال الجمال عضو مجلس الإدارة، والحكم الدولي عصام فاروق، الذي شارك في تحكيم البطولة.

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