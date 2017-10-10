بالصور.. إزالة 12 حالة تعد على الأرض الزراعية بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، عن إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح علي رفاعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الوحدة المحلية نفذت حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بالبلينا بإزالة تلك المخالفات.