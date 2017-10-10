بالصور.. محافظ بورسعيد يمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس
بالصور.. محافظ بورسعيد يمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس
12:11 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تعليمات مشددة، لرؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بمنع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس.
كما وجه "الغضبان" خلال جولته الصباحية بأحياء المحافظة، بتكثيف أعمال إزالة جميع الإشغالات والتعديات بكافة صورها مع المتابعة الدائمة لهذه الحملات بصورة دورية، مع الإزالة الفورية لأي أسواق عشوائية تقام أسفل الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية.
وطالب المحافظ، أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المخصصة لهم وعدم التعدي علي حرم الطريق، وإعاقة المرور الذي هو حق أصيل للمواطن، مشددًا على أن تلك التعديات تعمل على تشويه الشكل الجمالي للمحافظة.
جدير بالذكر، أن قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، ألقت القبض على سيدة تُدعى "م. أ" بائعة كشري أمام مدرسة قرية شرهي الابتدائية التابعة لإدارة إهناسيا التعليمية، عقب الاشتباه بتسمم 171 تلميذًا بالمدرسة، ونقلهم إلى مستشفيات بني سويف العام، وإهناسيا المركزي، وبني سويف الجامعي، وإجماع أولياء أمور التلاميذ على تناول أبنائهم وجبة كشري أمام باب المدرسة.
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