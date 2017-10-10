أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس

12:11 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    cffe096630.jpg

  • عرض 4 صورة

    2017_10_10_12_9_11_952.jpg

  • عرض 4 صورة

    f16f28d087.jpg

  • عرض 4 صورة

    47433b6e6b.jpg

إعادة الألبوم

بالصور - افتتاح 20 مسجدا وتوزيع 160 مقعدا مدرسيا في المنيا

الألبوم التالى

بالصور - افتتاح 20 مسجدا وتوزيع 160 مقعدا مدرسيا في المنيا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تعليمات مشددة، لرؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بمنع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس.

كما وجه "الغضبان" خلال جولته الصباحية بأحياء المحافظة، بتكثيف أعمال إزالة جميع الإشغالات والتعديات بكافة صورها مع المتابعة الدائمة لهذه الحملات بصورة دورية، مع الإزالة الفورية لأي أسواق عشوائية تقام أسفل الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية.

وطالب المحافظ، أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المخصصة لهم وعدم التعدي علي حرم الطريق، وإعاقة المرور الذي هو حق أصيل للمواطن، مشددًا على أن تلك التعديات تعمل على تشويه الشكل الجمالي للمحافظة.

جدير بالذكر، أن قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، ألقت القبض على سيدة تُدعى "م. أ" بائعة كشري أمام مدرسة قرية شرهي الابتدائية التابعة لإدارة إهناسيا التعليمية، عقب الاشتباه بتسمم 171 تلميذًا بالمدرسة، ونقلهم إلى مستشفيات بني سويف العام، وإهناسيا المركزي، وبني سويف الجامعي، وإجماع أولياء أمور التلاميذ على تناول أبنائهم وجبة كشري أمام باب المدرسة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد إصابة 171 تلميذا باشتباه تسمم.. منع تواجد الباعة الجائلين أمام

    أخبار

  • محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس والشعب بالتأهل لكأس العالم

    أخبار

  • بالصور.. محافظ بورسعيد يشاهد مباراة والكونغو بحديقة سعد زغلول

    أخبار

  • إقامة بانوراما تاريخية تجسد ملحمة "رأس العش" في بورسعيد (صور)

    أخبار

إعلان

f63f965ac4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة