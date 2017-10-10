"تموين دمياط" يحبط محاولة تهريب دقيق مدعم للسوق السوداء
"تموين دمياط" يحبط محاولة تهريب دقيق مدعم للسوق السوداء
12:05 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
دمياط – محمد إبراهيم:
شنّت مباحث التموين بمديرية أمن دمياط، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لمراقبة الأسواق ومكافحة قضايا السلع التموينية والتصدي لجشع التجار، برئاسة الرائد رامي عبد الخالق.
وضبطت الحملة "محمد.ش" مالك مخبز، 42 عامًا، يقيم في قسم ثان وبحوزته 7 أجولة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلو، واستخراج 82% بإجمالي وزن 350 كيلو.
كما نجحت الحملة في ضبط "نجاح.ر" 34 عامًا، يقيم في مدينة عزبة البرج وبحوزته 35 كيلو جرام من اللحوم المصنعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
تحرّر عن ذلك المحاضر القانونية للعرض على النيابة العامة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 3 أطنان أرز تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ
-
ضبط 38 قضية تموينية متنوعة في القليوبية
-
بالصور- ضبط مصنع يقُلد ماركات الشاي الشهيرة في الإسكندرية
-
بالصور.. ضبط مصنع حلوى غير مرخص في الفيوم
إعلان
إعلان