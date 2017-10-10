الشرطة التركية تبدأ عملية لاعتقال 70 عسكريا للاشتباه في صلتهم بجولن

أنقرة – (أ ش أ):

بدأت الشرطة التركية اليوم الثلاثاء، عملية كبرى لاعتقال 70 عسكريا للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والذي تتهمه حكومة أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العام الماضي.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن هذه العملية تتركز في مدينة "قونية" بوسط تركيا، مشيرة إلى أن 62 من المشتبه فيهم عناصر في القوات الجوية وبعضهم من الطيارين.

أضافت الشبكة أن الشرطة تقوم بعمليات تفتيش لمنازل المشتبه فيهم وأماكن عملهم.

يشار إلى أن العمليات التي تستهدف أنصار رجل الدين فتح الله جولن مازالت مستمرة بشكل يومي حتى بعد مرور نحو 15 شهرا على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا.. حيث تم خلال الاسبوع الماضي فقط احتجاز حوالي 800 شخص للاشتباه في علاقتهم بجولن.