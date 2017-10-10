أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة التركية تبدأ عملية لاعتقال 70 عسكريا للاشتباه في صلتهم بجولن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة التركية تبدأ عملية لاعتقال 70 عسكريا للاشتباه في صلتهم بجولن

12:01 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

الشرطة التركية تبدأ عملية لاعتقال 70 عسكريا للاشتباه في صلتهم بجولن

أنقرة – (أ ش أ):

بدأت الشرطة التركية اليوم الثلاثاء، عملية كبرى لاعتقال 70 عسكريا للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والذي تتهمه حكومة أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العام الماضي.

وذكرت "يورونيوز" الأوروبية أن هذه العملية تتركز في مدينة "قونية" بوسط تركيا، مشيرة إلى أن 62 من المشتبه فيهم عناصر في القوات الجوية وبعضهم من الطيارين.

أضافت الشبكة أن الشرطة تقوم بعمليات تفتيش لمنازل المشتبه فيهم وأماكن عملهم.

يشار إلى أن العمليات التي تستهدف أنصار رجل الدين فتح الله جولن مازالت مستمرة بشكل يومي حتى بعد مرور نحو 15 شهرا على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا.. حيث تم خلال الاسبوع الماضي فقط احتجاز حوالي 800 شخص للاشتباه في علاقتهم بجولن.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تركيا تصدر أوامر لاعتقال 254 شخصا بدعوى صلتهم بالداعية جولن

    أخبار

  • أردوغان يعرض على أمريكا مقايضة قس أمريكي بجولن

    أخبار

  • اختفاء أكاديمي تركي معارض لأردوغان في باكستان

    أخبار

  • المؤبد لثلاثة عسكريين أتراك لإدانتهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب

    أخبار

إعلان

d1bd24bb6d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"