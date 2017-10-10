قرقاش يستنكر مهاجمة قطر للإمارات ويؤكّد: "حل الأزمة في الرياض"

كتبت- رنا أسامة:

استنكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، تدشين قطر موقعًا بالإنجليزية لمهاجمة بلاده والدعوة لمقاطعتها، مؤكدًا عدم جدواه في أزمتها مع الدول الأربع، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذا الإجراء ليس إلا إضاعة للمال القطري، وأنه نِتاج سياسة داعمة للتطرف والإرهاب ترسّخت منذ عام 1995، وذلك في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع تويتر.

وكتب قرقاش عبر تويتر قائلًا "تدشين قطر لحساب بالإنجليزية يدعو إلى مقاطعة الإمارات لا ينفع في التعامل مع أزمتها، ليت الجهود تصب تجاه تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب". موضحًا أنها " ليست أزمة علاقات عامة، ولَم تفتعلها أبوظبي أو الرياض، بل سياسة ترسخت منذ ١٩٩٥ تدعم التطرف والإرهاب وتطعن الجار في الظهر.. المراجعة ضرورية".

وأضاف الوزير الإماراتي "تدشين حساب بالإنجليزي ضد الإمارات ما هو إلا بعثرة للجهد والمال، ودون مراجعة حقيقية ستبقى الأبواب موصدة، المؤشرات تدّل أن أزمة قطر تؤلمها". وأكمل "بعد أن فشلت قطر في فكّ أزمتها عبّر الإعلام والتدويل لتطرق باب الرياض، وستجد الحلّ، ولا يجب أن يتسبب عناد فرد وإرثه الملتبس في هذا الإنهيار".

ودخلت الأزمة الخليجية شهرها الرابع وسط تعنّت قطري، وقلق دولي وإقليمي من تصاعُد الأزمة وإطالتها، في الوقت الذي تتعثّر فيه جهود الوساطة للحل، وتتزايد دعوات "آل ثاني" لاجتماعات عاجلة لإنقاذ قطر، فيما وصفته صحف الخليج "انتفاضة ضد تنظيم الحمدين".

جدير بالذكر أن الأزمة أخذت في التفاقم منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.