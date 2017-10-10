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طريقك للسفر من أجل تشجيع منتخب مصر في روسيا بدون فيزا

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مصراوي Masrawy

طريقك للسفر من أجل تشجيع منتخب في بدون فيزا

11:52 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

طريقك للسفر من أجل تشجيع منتخب مصر في روسيا بدون فيزا

طريقك للسفر من أجل تشجيع منتخب مصر في روسيا بدون ف

كتب- أحمد عصام روّاي:

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول إمكانية السفر إلى روسيا لمؤازرو المصري في نهائيات لكرة القدم في روسيا في عام 2018 بدون الحصول على فيزا.

ويوضح موقعا الفيفا والبوابة اللإلكترونية الروسية حقيقة هذا الأمر.

حسب المعلومات المنشورة عليهما، يمكنك دخول روسيا بدون تأشيرة إذا حصلت على تأشيرة لحضور كأس القارات في روسيا في العام الماضي.

وذكر الموقعان أنه يمكنك الحصول على ما يُدعى "بطاقة التشجيع - Fan ID" التي تُسهل عليك دخول روسيا بدون تأشيرة، إذا ما امتلكت وثيقة السفر الرسمية -الباسبور- وحجزت تذاكر المباريات.

وقال "مصطفى طنطاوي" -مسئول إعلامي بشركة بريزنتيشن للتسويق الإعلامي-: "يمكن لأي مشجع السفر إذا انضم لرابطة المشجعين الرسميين للمنتخب، ويمكن الانضمام لها عبر تسجيل بياناتك في الاتحاد المصري لكرة القدم، مما يُسهل عليك السفر بدون التعامل مع سفارة روسيا لاستخراج الأوراق والتصاريح".

وأضاف "مصطفى"، "يمكنك تسهيل إجراءات استخراج الفيزا إذا بدأت بحجز تذاكر المباريات والفندق وتذكرة الطائرة".

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مصراوي Masrawy

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