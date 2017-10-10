غدا طقس معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، أن يستمر الطقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج به من مترين ونصف إلى 3 أمتار، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

وسط الدلتا 19 28

الإسكندرية 21 26

بلطيم 21 26

مطروح 21 26

السلوم 15 24

سيوة 15 27

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

العريش 17 28

رفح 16 27

الإسماعيلية 19 28

السويس 20 29

رأس سدر 19 31

نخل 14 26

نويبع 23 28

طابا 17 27

كاترين 14 28

الطور 21 30

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 21 32

مرسى علم 23 32

الفيوم 18 28

بني سويف 18 28

المنيا 18 29

أسيوط 17 29

سوهاج 19 30

قنا 20 32

الأقصر 20 34

أسوان 21 34

أبو سمبل 22 32

الوادي الجديد 19 30

شلاتين 22 33

أبو رماد 24 32

رأس حدربة 26 31

حلايب 25 30