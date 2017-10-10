مصر وألمانيا تضعان حجر أساس مركز للتدريب المهني بالعين السخنة

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وضعت سحر نصر وزيرة الاستثمار، وجيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، وجانينا كوجل عضو مجلس إدارة سيمنس ألمانيا ورئيس الموارد البشرية بالشركة، حجر أساس إنشاء مركز للتدريب المهني بمنطقة العين السخنة، بناء على اتفاقية موقعة بين مصر وألمانيا بهدف دعم التدريب المهني والفني في مصر، وذلك بحضور يوليوس لوي سفير ألمانيا لدى القاهرة، وعماد غالي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمصر.

وقالت نصر إن الوزارة تتعاون مع نظيرتها الألمانية من أجل المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وبناء الكوادر المحلية المدربة، إذ ستتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع "سيمنس" لتأسيس وتشغيل مركز مشترك للتدريب المهني بمنطقة العين السخنة بمصر، ما يساهم في توفير التدريب لأكثر من 5500 من شاب على مدار الـ4 أعوام المقبلة، في التخصصات الفنية المتقدمة التي تتميز بأهميتها للاقتصاد المصري، ومن هذه التخصصات: الميكانيكا الصناعية، المجالات الكهربائية والإلكترونية، التحكم والميكنة الآلية، بالإضافة إلى بناء المهارات الأساسية للمتدربين في مجالات صيانة وخدمات محطات الكهرباء ومزارع الرياح.

وأضافت أن الاتفاقية تتضمن تطوير إحدى معاهد التعليم الفني العالي بمنطقة الأميرية بالقاهرة، بجانب أنها استثمار في الشباب، إذ أن 600 شاب من المتدربين سيضمنون توفير وظائف لهم، موضحة أن الحكومة تعمل على توفير وظائف من خلال استثمار أكبر للقطاع الخاص.

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وأشارت وزير الاستثمار إلى أن الوزارة تستهدف نحو 10 مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر خلال العام المالي 2017- 2018.

من جانبه، قال الوزير الألماني: "يتطلع الشباب المصري إلى التنمية المستدامة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإن استثمارات القطاع الخاص وتوافر قوة عاملة عاملان بالغا الأهمية، وإننا نسعى من خلال التعاون مع شركة سيمنس للتأكد من أن مركز التدريب المهني الذي سننشئه، يأخذ احتياجات الشباب المصري واحتياجات سوق العمل بعين الاعتبار، في التخصصات المهنية والتدريب الذي سيوفره، وإننا نتطلع للمساهمة في توفير القاعدة اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات المستقبلية وخلق المزيد من فرص العمل".